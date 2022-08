ereike05 : Trump fa cassa tra i suoi idioti: 'Salvate l'America e finanziatemi contro la sinistra' Dopo la perquisizione dell'… - maumazzotta : RT @globalistIT: - globalistIT : -

La Prealpina

...che fasulle spalle degli utili idioti che lo spalleggiano e che pensano sia un eroe. Dopo la perquisizione dell'Fbi e il sequestro di documenti dalla sua residenza in Florida, Donald...... il buon resort dell'ex presidente. Il New York Times, ad esempio, ha sguinzagliato i ... Acea ha sottoscritto conDepositi e Prestiti una nuova linea di credito revolving 'Sustainability ... Pelosi, blitz a casa di Trump Nessuno è sopra la legge Dopo la perquisizione dell'Fbi Trump ha inviato un sms ai suoi supporter. Nel messaggio viene fornito un link per effettuare donazioni al Pac (political action committee) di Trump per «Salvare l'Ameri ...