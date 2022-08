Trattative serrate Calenda - Renzi per alleanza elettorale. 'Le premesse ci sono, l'accordo ancora no' (Di martedì 9 agosto 2022) - Dopo la rottura con il Pd sono diventati intensissimi in queste ore i contatti fra Azione e Italia viva. 'Spero che nasca il terzo polo', dice Calenda che sulla leadership non si sbilancia: a me o a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 agosto 2022) - Dopo la rottura con il Pddiventati intensissimi in queste ore i contatti fra Azione e Italia viva. 'Spero che nasca il terzo polo', diceche sulla leadership non si sbilancia: a me o a ...

GianluigiCarre1 : @VeroDeRomanis @InOndaLa7 ..e continuano a raccontare la favola dei 209 mld strappati dopo trattative serrate. Ma i… - Cosimoerrede : Un luminare che pare sia in trattative serrate per una candidatura nel piddi’. NORIMBERGA! - MicheleSpera91 : @angelomangiante @OfficialASRoma Grande Angelo, so che non è facile far filtrare notizie ed esporsi in trattative c… - Frances27627904 : Si era gia' visto, ma il frenetico cambio di casacca come in questo tempo MAI,,la guerra per i posti ,Forse la scus… - antiatoma : @VeroDeRomanis @LaStampa In realtà dobbiamo votare con questa legge elettorale perché è stata promossa e approvata… -