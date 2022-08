Trattativa Stato-mafia, le motivazioni della sentenza pesano come un fardello (Di martedì 9 agosto 2022) Le tremila pagine di motivazione della sentenza sulla Trattativa Stato-mafia nascondono una faccenda assai importante che riguarda il passato e il nostro futuro – dunque sarebbe bene che non venisse dimenticata in campagna elettorale. Si tratta di quello che potremmo definire lo ‘schema Ros’, cioè il metodo di lavoro che si è dato Mario Mori e che non è una sua creazione. Risale allo ‘schema Luca’ (cit. generale Fabio Mini): il colonnello Ugo Luca era il fascistissimo uomo di fiducia del generale Roatta, poi accolto nelle istituzioni repubblicane e inviato in Sicilia a combatter il banditismo: in realtà ad uccidere lo scomodo Salvatore Giuliano. Luca fece un disastro, intrecciando un rapporto perverso con il territorio, ufficialmente con il buon intento di braccare l’ormai inservibile Giuliano, usato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Le tremila pagine di motivazionesullanascondono una faccenda assai importante che riguarda il passato e il nostro futuro – dunque sarebbe bene che non venisse dimenticata in campagna elettorale. Si tratta di quello che potremmo definire lo ‘schema Ros’, cioè il metodo di lavoro che si è dato Mario Mori e che non è una sua creazione. Risale allo ‘schema Luca’ (cit. generale Fabio Mini): il colonnello Ugo Luca era il fascistissimo uomo di fiducia del generale Roatta, poi accolto nelle istituzioni repubblicane e inviato in Sicilia a combatter il banditismo: in realtà ad uccidere lo scomodo Salvatore Giuliano. Luca fece un disastro, intrecciando un rapporto perverso con il territorio, ufficialmente con il buon intento di braccare l’ormai inservibile Giuliano, usato ...

