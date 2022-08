Traffico Roma del 09-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazioneincolonnato per lavori su entrambe le carreggiate della via Appia all’altezza dell’ aeroporto di Ciampino chiuse per allagamenti via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza via Cristoforo Colombo e via Laurentina tra il km 16 ed il km 17 siamo in zona Colle del Pino all’Eur si rallenta per un incidente sulla via Cristoforo Colombo in prossimità di viale dell’Umanesimo quella grande raccordo anulare lavori notturni sono in programma all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani il tunnel sarà chiuso in direzione di via della Pineta Sacchetti è sempre questa notte dalle 21:30 alle 6 chiusa via Pontina tra Tor de’ Cenci e via di Decima verso Pomezia trasporti in graduale ripresa la circolazione ferroviaria nel nodo didopo un inconveniente ...