Totti e Noemi, quando la coppia uscirà allo scoperto: l’accordo segreto. C’entra Ilary Blasi (Di martedì 9 agosto 2022) Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo la fine della storia d’amore tra l’eterno capitano giallorosso e Ilary Blasi, rappresentano una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano. Peccato che la loro storia non sia mai stata ufficializzata. Sotto tutto questo mistero c’è un motivo, ovvero un ‘accordo segreto‘ tra l’ex calciatore e la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ma cosa prevederà mai questo patto tra i due? LEGGI ANCHE :– Tik Tok, la dedica di addio di Ilary Blasi al suo ex marito Francesco Totti: ora si scopre la verità Totti e Noemi: ecco perché la loro storia non è stata ancora ufficializzata Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da mesi ormai si vocifera di una storia ... Leggi su funweek (Di martedì 9 agosto 2022) FrancescoBocchi, dopo la fine della storia d’amore tra l’eterno capitano girosso e, rappresentano una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano. Peccato che la loro storia non sia mai stata ufficializzata. Sotto tutto questo mistero c’è un motivo, ovvero un ‘accordo‘ tra l’ex calciatore e la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ma cosa prevederà mai questo patto tra i due? LEGGI ANCHE :– Tik Tok, la dedica di addio dial suo ex marito Francesco: ora si scopre la verità: ecco perché la loro storia non è stata ancora ufficializzata Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da mesi ormai si vocifera di una storia ...

