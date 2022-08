Torino Pezzella, i granata vogliono il difensore: concorrenza da Monza e Verona (Di martedì 9 agosto 2022) Il Torino è alla ricerca di un difensore e oltre a Denayer avrebbe messo nel mirino anche Pezzella, attenzione alla concorrenza Il Torino è alla ricerca di un difensore e oltre a Denayer avrebbe messo nel mirino anche Pezzella, attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato da La Stampa sul centrale ex Fiorentina ci sarebbero anche Monza e Verona. Situazione che si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilè alla ricerca di une oltre a Denayer avrebbe messo nel mirino anche, attenzione allaIlè alla ricerca di une oltre a Denayer avrebbe messo nel mirino anche, attenzione alla. Secondo quanto riportato da La Stampa sul centrale ex Fiorentina ci sarebbero anche. Situazione che si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Torino vuole #Pezzella per la difesa ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Spunta German Pezzella per la difesa - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Spunta German Pezzella per la difesa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Spunta German Pezzella per la difesa - napolimagazine : TORINO - Spunta German Pezzella per la difesa -