Torino, padre insegna al figlio 15enne come svaligiare gli appartamenti: arrestato (Di martedì 9 agosto 2022) C’è chi manda i figli ai centri estivi e chi invece a scuola di furto. come per tanti altri ladri, era l’estate il periodo d’azione preferito di un 40enne di Grugliasco, in provincia di Torino, per svaligiare gli appartamenti – mentre i proprietari erano in vacanza – facendosi accompagnare dal figlio 15enne al quale insegnava i trucchi del mestiere. Tuttavia, è proprio nei mesi caldi i controlli delle forze dell’ordine su questo tipo di attività si intensificano. I due – riporta la Stampa – sono stati intercettati dai carabinieri dopo essersi introdotti in un alloggio vuoto a Collegno. Il padre è stato arrestato, mentre il figlio denunciato. Il 40enne monitorava le bacheche di Facebook e Instagram per scovare le ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) C’è chi manda i figli ai centri estivi e chi invece a scuola di furto.per tanti altri ladri, era l’estate il periodo d’azione preferito di un 40enne di Grugliasco, in provincia di, pergli– mentre i proprietari erano in vacanza – facendosi accompagnare dalal qualeva i trucchi del mestiere. Tuttavia, è proprio nei mesi caldi i controlli delle forze dell’ordine su questo tipo di attività si intensificano. I due – riporta la Stampa – sono stati intercettati dai carabinieri dopo essersi introdotti in un alloggio vuoto a Collegno. Ilè stato, mentre ildenunciato. Il 40enne monitorava le bacheche di Facebook e Instagram per scovare le ...

