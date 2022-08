The Ocean Race, patrocinio del governo per la tappa finale di Genova (Di martedì 9 agosto 2022) Tantissima l’attesa per il Gran finale della Ocean Race, la competizione velica in giro per il mondo che arriverà a Genova e per la prima volta nella sua storia nel nostro paese il prossimo giugno: a cinque mesi dall’inizio dell’evento, arriva anche il patrocinio del governo italiano. “Le sfide sono l’anima dello sport e quando sono dure ed estreme rendono l’impresa più avvincente”, ha commentato Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport. “Questa maratona, che porterà gli equipaggi a percorrere oltre 32.000 miglia e ad affrontare infinite difficoltà, è un appuntamento che ha 50 anni di vita e ogni volta si rinnova. The Ocean Race, che fa tappa per la prima volta in Italia e conclude l’edizione 2023 a Genova, rende ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 9 agosto 2022) Tantissima l’attesa per il Grandella, la competizione velica in giro per il mondo che arriverà ae per la prima volta nella sua storia nel nostro paese il prossimo giugno: a cinque mesi dall’inizio dell’evento, arriva anche ildelitaliano. “Le sfide sono l’anima dello sport e quando sono dure ed estreme rendono l’impresa più avvincente”, ha commentato Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport. “Questa maratona, che porterà gli equipaggi a percorrere oltre 32.000 miglia e ad affrontare infinite difficoltà, è un appuntamento che ha 50 anni di vita e ogni volta si rinnova. The, che faper la prima volta in Italia e conclude l’edizione 2023 a, rende ...

