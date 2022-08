Terzo polo, offerta di Renzi: “Io e Carlo caratteri diversi, ma lavoriamo bene insieme” (Di martedì 9 agosto 2022) Il leader Iv: «Le nostre idee in comune più vicine delle nostre personalità. Il partito di Enrico è davvero la quintessenza dell’errore strategico» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 9 agosto 2022) Il leader Iv: «Le nostre idee in comune più vicine delle nostre personalità. Il partito di Enrico è davvero la quintessenza dell’errore strategico»

AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - Mirarch3 : RT @NemNemecsek: @Linkiesta @matteorenzi @CarloCalenda Ci sono tantissimi italiani che non sono né di dx né di sx che vogliono ed hanno il… - Mirarch3 : RT @Linkiesta: L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi -