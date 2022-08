Terracina, l’ex sindaca Tintari torna in libertà, obblighi di firma per lei (Di martedì 9 agosto 2022) Terracina. Dopo i terremoti interni al Municipio, di certo, non sarà più la stessa cosa. Ad ogni modo, Roberta Tintari, ora, non è più ristretta agli arresti domiciliari. l’ex sindaca era stata arrestata nell’ambito di una operazione dei carabinieri. l’ex sindaca Tintari nuovamente in libertà Oltre a lei, quella mattinata del 19 luglio, furono fermati anche il presidente del Consiglio comunale e l’assessore ai Lavori pubblici. Nello specifico, la Tintari era stata arrestata dalla Procura della Repubblica di Latina per l’inchiesta sul demanio, denominata Free Beach, condotta sul campo dalla Guardia costiera e dall’Arma dei Carabinieri. Obbligo di firma Ora, però, il Tribunale ordinario di Roma – Sezione speciale per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022). Dopo i terremoti interni al Municipio, di certo, non sarà più la stessa cosa. Ad ogni modo, Roberta, ora, non è più ristretta agli arresti domiciliari.era stata arrestata nell’ambito di una operazione dei carabinieri.nuovamente inOltre a lei, quella mattinata del 19 luglio, furono fermati anche il presidente del Consiglio comunale e l’assessore ai Lavori pubblici. Nello specifico, laera stata arrestata dalla Procura della Repubblica di Latina per l’inchiesta sul demanio, denominata Free Beach, condotta sul campo dalla Guardia costiera e dall’Arma dei Carabinieri. Obbligo diOra, però, il Tribunale ordinario di Roma – Sezione speciale per il ...

