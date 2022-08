Tennistavolo | Europei 2022 | i convocati dell’Italia | 7 azzurri a Monaco

Leggi su oasport

(Di martedì 9 agosto 2022) Glidiandranno in scena a(Germania) dall’11 al 21 agosto. L’Italia si affiderà a sette atleti, che cercheranno di farsi strada il più possibili nei due tabelloni di singolare e nei tre di doppio. Non ci sono grosse chance di medaglia, l’obiettivo è quello di ben figurare in terra tedesca. La nostra Nazionale sarà rappresentata da Nicole Arlia e Gaia Monfardini (Castel Goffredo) e Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare) e Jordy Piccolin e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).ITALIAFEMMINILE: Nicole Arlia Gaia Monfardini Giorgia Piccolin Debora Vivarelli MASCHILE: Mihai ...