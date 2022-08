Tennis | Torneo Toronto | Giorgi batte Raducanu e va al secondo turno

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - sportface2016 : +++Jannik #Sinner da sogno: rimonta Carlos #Alcaraz e vince il torneo di #Umago, sesto titolo della sua carriera+++ #Tennis - sportal_it : Matteo Berrettini è irriconoscibile: subito fuori a Montreal - CorriereRomagna : Tennis, ai nastri di partenza il torneo di Terza del Tre Colli Brisighella - - DomaniGiornale : Una delle sportive più vincenti di sempre, #SerenaWilliams, ha annunciato che è pronta per l’addio al tennis. L’Us… -

Per l'azzurra campionessa in carica c'è ora la belga Mertens TORONTO (CANADA) - Esordio vincente per Camila Giorgi al "National Bank Open",WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La 30enne di Macerata, numero 29 Wta e campionessa in carica (anche se l'anno scorso si giocò a ...Ildipiù importante del Canada è anche uno dei più significativi livello internazionale, Atp Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Wta 1000 in campo femminile. Come sempre, il ...Per l'azzurra campionessa in carica c'è ora la belga Mertens TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) - Esordio vincente per Camila Giorgi al 'National Bank ...Tornato in campo dopo aver perso la finale dello Swiss Open contro Casper Ruud, Matteo Berrettini godeva del favore dei pronostici nella sfida di trentaduesimi di finale al torneo ATP Masters 100 di M ...