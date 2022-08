Tennis: Torneo Toronto, Giorgi batte Raducanu e va al secondo turno (Di martedì 9 agosto 2022) Per l'azzurra campionessa in carica c'è ora la belga Mertens Toronto (CANADA) - Esordio vincente per Camila Giorgi al "National Bank Open", Torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Per l'azzurra campionessa in carica c'è ora la belga Mertens(CANADA) - Esordio vincente per Camilaal "National Bank Open",WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari ...

