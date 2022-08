Tennis: Torneo Montreal. Avanza Khachanov, sconfitto Wawrinka (Di martedì 9 agosto 2022) Il russo supera Francisco Cerundolo, lo svizzero cede contro Ruusuvuori. Montreal (CANADA) - Karen Khachanov ha superato il primo turno del "National Bank Open", sesto Atp Masters 1000 della stagione, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Il russo supera Francisco Cerundolo, lo svizzero cede contro Ruusuvuori.(CANADA) - Karenha superato il primo turno del "National Bank Open", sesto Atp Masters 1000 della stagione, ...

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - sportface2016 : +++Jannik #Sinner da sogno: rimonta Carlos #Alcaraz e vince il torneo di #Umago, sesto titolo della sua carriera+++ #Tennis - RSIsport : ?????? Jil Teichman al secondo turno del torneo WTA 1000 di Toronto. Superata la 42enne Venus Williams #RSISport - CorriereRomagna : Tennis, Baldinini vince il torneo di Coriano - - Ilsuperbo89 : Lorenzo, io sto già pensando a te. So che non dovrei, due anni prima poi e conoscendo gli sfidanti ma questo pensie… -