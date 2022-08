Tennis, Serena Williams verso il ritiro: “Il countdown è iniziato” (Di martedì 9 agosto 2022) Serena Williams è una delle più grandi Tenniste della storia e, nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue, in uscita a settembre, ha parlato del suo ritiro. E su Instagram scrive che il ‘countdown è iniziato’. “Non mi è mai piaciuta la parola pensione. Non è una parola moderna. Ho pensato a questo come a una transizione, ma voglio essere cauta su come uso quella parola, che significa qualcosa di molto specifico e importante per una comunità di persone. Forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione. Mi sto evolvendo lontano dal mondo del Tennis per concentrarmi su altre cose che sono importanti per me. Alcuni anni fa ho fondato Serena Ventures, una società di venture capital. Subito dopo, ho messo su famiglia e ora ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022)è una delle più grandite della storia e, nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue, in uscita a settembre, ha parlato del suo. E su Instagram scrive che il ‘’. “Non mi è mai piaciuta la parola pensione. Non è una parola moderna. Ho pensato a questo come a una transizione, ma voglio essere cauta su come uso quella parola, che significa qualcosa di molto specifico e importante per una comunità di persone. Forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione. Mi sto evolvendo lontano dal mondo delper concentrarmi su altre cose che sono importanti per me. Alcuni anni fa ho fondatoVentures, una società di venture capital. Subito dopo, ho messo su famiglia e ora ...

