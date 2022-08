Tennis: Serena Williams annuncia il ritiro in tempi brevi (Di martedì 9 agosto 2022) Anche per Serena Williams è giunto il momento di porre fine alla propria parabola agonistica. A 40 anni, colei che ha segnato un’epoca lunghissima nel Tennis chiuderà il proprio rapporto con la racchetta, per entrare in un mondo di cui ancora non si sa molto. L’annuncio del ritiro a breve arriva dalla copertina del numero di settembre del settimanale Vogue, edizione USA. “Serena’s Farewell” è il titolo, e del resto la stessa 23 volte campionessa Slam riporta sul proprio Instagram: “Arriva un tempo della vita nel quale bisogna decidere di andare in una direzione diversa. Quel tempo è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Certo che mi diverte il Tennis. Ora, però, il countdown è iniziato. Devo concentrarmi sull’essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e sul trovare ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Anche perè giunto il momento di porre fine alla propria parabola agonistica. A 40 anni, colei che ha segnato un’epoca lunghissima nelchiuderà il proprio rapporto con la racchetta, per entrare in un mondo di cui ancora non si sa molto. L’annuncio dela breve arriva dalla copertina del numero di settembre del settimanale Vogue, edizione USA. “’s Farewell” è il titolo, e del resto la stessa 23 volte campionessa Slam riporta sul proprio Instagram: “Arriva un tempo della vita nel quale bisogna decidere di andare in una direzione diversa. Quel tempo è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Certo che mi diverte il. Ora, però, il countdown è iniziato. Devo concentrarmi sull’essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e sul trovare ...

