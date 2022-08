Tennis, le Olimpiadi di Parigi 2024 si giocheranno sulla terra: un vantaggio per la Spagna, meno per l’Italia (Di martedì 9 agosto 2022) Il Tennis godrà del palcoscenico del Roland Garros alle Olimpiadi di Parigi 2024: nel giro di un mese gli atleti saranno chiamati a calcare la prestigiosa terra rossa della capitale francese, prima in occasione del celeberrimo Slam e successivamente per i Giochi. La decisione che era da tempo nell’aria è stata ufficializzata nella giornata di ieri, a meno di due anni dall’inizio della rassegna a cinque cerchi. Dopo l’erba di Londra 2012 e il cemento di Rio 2016 e Tokyo 2020, ritornerà questa superficie a distanza di addirittura 40 anni dall’edizione di Barcellona 1992. Si tratta chiaramente di un vantaggio per quei giocatori che eccellono sul mattone tritato. Pensiamo in particolar modo a Rafael Nadal: il mancino di Manacor ha vinto il Roland Garros in addirittura 14 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Ilgodrà del palcoscenico del Roland Garros alledi: nel giro di un mese gli atleti saranno chiamati a calcare la prestigiosarossa della capitale francese, prima in occasione del celeberrimo Slam e successivamente per i Giochi. La decisione che era da tempo nell’aria è stata ufficializzata nella giornata di ieri, adi due anni dall’inizio della rassegna a cinque cerchi. Dopo l’erba di Londra 2012 e il cemento di Rio 2016 e Tokyo 2020, ritornerà questa superficie a distanza di addirittura 40 anni dall’edizione di Barcellona 1992. Si tratta chiaramente di unper quei giocatori che eccellono sul mattone tritato. Pensiamo in particolar modo a Rafael Nadal: il mancino di Manacor ha vinto il Roland Garros in addirittura 14 ...

