Tegola Juventus, infortunio per Szczesny: stop di venti giorni (Di martedì 9 agosto 2022) Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, dovrà stare fermo quasi un mese, per colpa di una lieve lesione a un muscolo di una gamba

