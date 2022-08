Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - Agenzia_Ansa : Un totale di 22 caccia cinesi ha brevemente superato oggi la linea mediana informale che divide lo Stretto di Taiwa… - Agenzia_Ansa : Taiwan, esercitazioni militari cinesi: lanciati missili balistici. Dimostrazione di forza dopo la visita a Taipei d… - AMarco1987 : Taiwan: Cina prepara invasione dell’isola. Al via le manovre militari di Taipei - Il Sole 24 ORE @sole24ore - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Taiwan, Taipei: 'Cina prepara invasione': (Adnkronos) - Continuano operazioni militari di Pechino attorno all'isola. Per… -

La Cina ha esteso le esercitazioni militari intorno all'isola di, che avrebbero dovuto terminare ieri notte. E il governo diteme che, così facendo Pechino voglia deliberatamente '...Il ministro degli Esteri diJoseph Wu: "La Cina ha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all'invasione di" La Cina sta usando le esercitazioni aeree e marittime intorno aper ...TAIPEI, 9 ago (Reuters) - Il ministro degli Esteri di Taiwan ha dichiarato martedì che le esercitazioni militari cinesi per protestare contro la visita ...(Adnkronos) – “Le forze armate cinesi stanno circondando l’isola di Taiwan con manovre aeree e marittime per preparare un’invasione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu soste ...