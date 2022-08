Taiwan, “La Cina si prepara all’invasione dell’isola”. Al via esercitazioni militari con proiettili veri (Di martedì 9 agosto 2022) La Cina ha usato la visita della Camera americana Nancy Pelosi come “pretesto” per una possibile invasione di Taiwan e le recenti operazioni militari “hanno come obiettivo quello di cambiare lo status quo”. A dirlo è il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu, riportato dai media locali. Secondo il politico Taiwanese le attività messe in campo da Pechino potrebbero essere la dimostrazione della reale volontà cinese di “procedere a un’invasione” dell’isola. Un tesi, questa che troverebbe riscontro dalle ultime notizie che arrivano da Taiwan. Secondo i media locali, infatti, l’esercito cinese avrebbe avviato esercitazioni militari a fuoco vivo, ovvero condotte con proiettili veri, nella contea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Laha usato la visita della Camera americana Nancy Pelosi come “pretesto” per una possibile invasione die le recenti operazioni“hanno come obiettivo quello di cambiare lo status quo”. A dirlo è il ministro degli Esteri diJoseph Wu, riportato dai media locali. Secondo il politicoese le attività messe in campo da Pechino potrebbero essere la dimostrazione della reale volontà cinese di “procedere a un’invasione”. Un tesi, questa che troverebbe riscontro dalle ultime notizie che arrivano da. Secondo i media locali, infatti, l’esercito cinese avrebbe avviatoa fuoco vivo, ovvero condotte con, nella contea ...

