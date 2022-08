Taiwan: «La Cina prepara l’invasione». E Taipei schiera i soldati per la contro-esercitazione (Di martedì 9 agosto 2022) Le forze armate cinesi stanno circondando l’isola di Taiwan con manovre aeree e marittime per preparare un’invasione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu. Sostenendo che l’obiettivo finale di Pechino è quello di alterare gli equilibri di potere nell’Asia-Pacifico. Intanto l’esercito cinese ha annunciato che oggi, per il sesto giorno consecutivo, proseguirà le manovre militari intorno a Taiwan. Che sono iniziate come rappresaglia per la visita nell’isola della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. L’«operazione di intercettazione congiunta» In una dichiarazione pubblicata sul social network Weibo, l’Esercito popolare di liberazione ha indicato che «continuerà a organizzare manovre congiunte orientate al combattimento via mare e via aerea». ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Le forze armate cinesi stanno circondando l’isola dicon manovre aeree e marittime perre un’invasione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri diJoseph Wu. Sostenendo che l’obiettivo finale di Pechino è quello di alterare gli equilibri di potere nell’Asia-Pacifico. Intanto l’esercito cinese ha annunciato che oggi, per il sesto giorno consecutivo, proseguirà le manovre militari intorno a. Che sono iniziate come rappresaglia per la visita nell’isola della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. L’«operazione di intercettazione congiunta» In una dichiarazione pubblicata sul social network Weibo, l’Esercito popolare di liberazione ha indicato che «continuerà a organizzare manovre congiunte orientate al combattimento via mare e via aerea». ...

AmbCina : Il fondatore del gruppo musicale @pinkfloyd, @rogerwaters, alla #CNN: “La Cina non sta circondando Taiwan, Taiwan f… - fattoquotidiano : Nel corso di un'intervista alla 'Cnn' il co-fondatore della storica band spara a zero sul Presidente degli Stati Un… - marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - marielSiviglia : RT @busettodavide: La frase 'la Cina circonda Taiwan' non ha senso logico né storico. Sarebbe come affermare che 'l'Italia circonda la Sici… - IlBarone_Siculo : RT @DVecchiaccio: Coraggio, ora date del filoputin anche a Roger Waters! O volete ritentare con la panzana del 'vecchio rincoglionito'? #ro… -