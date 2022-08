Taiwan, la Cina estende ancora le esercitazioni militari: 10 navi e 45 jet intorno all'isola (Di martedì 9 agosto 2022) I vertici militari della Repubblica popolare si limitano a precisare che l'obiettivo delle esercitazioni è di preparare operazioni di 'difesa congiunta' e di 'blocco congiunto' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 agosto 2022) I verticidella Repubblica popolare si limitano a precisare che l'obiettivo delleè di preparare operazioni di 'difesa congiunta' e di 'blocco congiunto' ...

fattoquotidiano : Nel corso di un'intervista alla 'Cnn' il co-fondatore della storica band spara a zero sul Presidente degli Stati Un… - Agenzia_Ansa : Taiwan, 'Cina prepara invasione e cambio dello status quo' - Asia - ANSA - AmbCina : Il fondatore del gruppo musicale @pinkfloyd, @rogerwaters, alla #CNN: “La Cina non sta circondando Taiwan, Taiwan f… - stenocasertano : Roger Waters ha dichiarato praticamente che siccome nel 1948 si riconosceva Taiwan come parte della Cina, Pechino a… - yajamer : RT @Danteguest1: PREPARANO LA TEMPESTA PERFETTA Tra pseudo-emergenze sanitarie e climatiche,tra rischi di emergenze reali (indotte) energe… -