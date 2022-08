Szoboszlai nel mirino del Napoli: svelata la cifra richiesta dal Lipsia (Di martedì 9 agosto 2022) Fabian Ruiz è ormai sempre più vicino al PSG. Il centrocampista spagnolo, con il contratto in scadenza con il Napoli nel 2023 e restio a voler firmare un rinnovo con il club campano, ha ricevuto un’offerta dal top club francese e si è già detto favorevole al trasferimento. La trattativa parla di 25 milioni per il numero 8 della società azzurra, che serviranno al Napoli per individuare ed ingaggiare un sostituto di livello. Napoli-Szoboszlai: la cifra per la trattativa L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Dominic Szoboszlai, centrocampista classe ’00 di nazionalità ungherese, che si è distinto particolarmente in Bundesliga nelle fila del Lipsia. 31 presenze e 6 gol per lui nel massimo campionato tedesco, arricchiti da altre 4 reti, due in Champions ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 9 agosto 2022) Fabian Ruiz è ormai sempre più vicino al PSG. Il centrocampista spagnolo, con il contratto in scadenza con ilnel 2023 e restio a voler firmare un rinnovo con il club campano, ha ricevuto un’offerta dal top club francese e si è già detto favorevole al trasferimento. La trattativa parla di 25 milioni per il numero 8 della società azzurra, che serviranno alper individuare ed ingaggiare un sostituto di livello.: laper la trattativa L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Dominic, centrocampista classe ’00 di nazionalità ungherese, che si è distinto particolarmente in Bundesliga nelle fila del. 31 presenze e 6 gol per lui nel massimo campionato tedesco, arricchiti da altre 4 reti, due in Champions ...

