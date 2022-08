Sulle biciclette l' Italia si allinea all' Europa

Leggi su agi

(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Cicloturismo e mobilità a pedali? L'sial resto d'. Ovvero, più bicilette in circolazione e meno incidentistrade. Insomma, la biciletta un tempo considerata più che altro un problema per la circolazione generale viene ora vista come una soluzione alla sicurezza stradale per tutti gli utenti. È questo l'assunto sintetico, la filosofia, del Piano generale della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana per il biennio 2022-2024 approvato lo scorso 3 agosto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims). Obiettivo del Piano è “promuovere un cambio di mentalità sull'uso del mezzo a due ruote, sviluppando ogni sforzo affinché si affermi un cambio di paradigma della mobilità a partire dagli studenti delle scuole ...