“Street Art in Italia”: la prima guida alla scoperta dell’arte urbana del nostro Paese (Di martedì 9 agosto 2022) A firmare la nuova guida dedicata alla Street Art in Italia sono Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, già autrici di Travel on Art. In questo contesto la proposta viaggia attraverso 500 opere, 58 destinazioni e 17 Regioni per promuovere il turismo on the road e illustrare le bellezze dell’arte urbana del Bel Paese. Dal prossimo 20 settembre 2022 esce Street Art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone. Si tratta della prima guida dedicata all’arte urbana nel nostro Paese, firmata da Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, già fondatrici di Travel on Art. Foto di Cosimo Calabrese – opera Nettuno di Kraser per progetto TRUST TarantoAd essere presentate ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 agosto 2022) A firmare la nuovadedicataArt insono Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, già autrici di Travel on Art. In questo contesto la proposta viaggia attraverso 500 opere, 58 destinazioni e 17 Regioni per promuovere il turismo on the road e illustrare le bellezzedel Bel. Dal prossimo 20 settembre 2022 esceArt in. Viaggio fra luoghi e persone. Si tratta delladedicata all’artenel, firmata da Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, già fondatrici di Travel on Art. Foto di Cosimo Calabrese – opera Nettuno di Kraser per progetto TRUST TarantoAd essere presentate ...

