Stati Uniti, dopo la perquisizione dell'Fbi nella villa di Trump in Florida, i repubblicani chiedono nuove donazioni via sms (Di martedì 9 agosto 2022) dopo la perquisizione nella villa di Mar- a – lago in Florida da parte dell'Fbi, il partito Repubblicano di Donald Trump starebbe inviando messaggi ai propri sostenitori per convincerli a fare nuove donazioni. A riferirlo è stato pochi minuti fa il canale Telegram White House Watch che ha condiviso lo screenshot di uno di questi messaggi. Nel testo, alla fine del quale è riportato i link al quale fare le donazioni, si legge: "Questa non è un'esercitazione: mossa senza precedenti, l'Fbi di Biden fa un'incursione nella casa del Presidente Trump. È tempo di riprenderci il congresso. Stai dalla nostra parte". Nel messaggio la parola "raids" viene scritta in maiuscolo, quasi a voler ...

