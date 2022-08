Stash dei ‘The Kolors’: “Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza…” (Di martedì 9 agosto 2022) Stash come un fiume in piena. In un lungo post su Instagram, il frontman dei ‘The Kolors’ ha descritto l’altalena di emozioni che, nell’ultimo periodo, ha pervaso la sua vita. Se da una parte la musica, i concerti e le esibizioni riempiono la quotidianità, dall’altra il cantante desidera restare accanto alla compagna Giulia Belmonte, in dolce attesa della seconda figlia (Grace, la primogenita, è nata nel dicembre 2020). “In questi giorni di tour intenso, prima della pausa di metà agosto, ho vissuto emozioni contrastanti. Ormai siamo agli sgoccioli con la gravidanza e la bimba potrebbe nascere da un momento all’altro; quindi, sapevo che sarebbe potuta arrivare la famosa telefonata che aspettavo anche quando mi trovavo sul palco (tralasciando l’ansia che ho provato quando mi trovavo a 7/8 ore di distanza!). Nel frattempo, io sono in giro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)come un fiume in piena. In un lungo post su Instagram, il frontman deiha descritto l’altalena di emozioni che, nell’ultimo periodo, ha pervaso la sua vita. Se da una parte la musica, i concerti e le esibizioni riempiono la quotidianità, dall’altra il cantante desidera restare accanto alla compagna Giulia Belmonte, in dolce attesa della seconda figlia (Grace, la primogenita, è nata nel dicembre 2020). “In questi giorni di tour intenso, prima della pausa di metà agosto, ho vissuto emozioni contrastanti. Ormai siamo agli sgoccioli con la gravidanza e la bimba potrebbe nascere da un momento all’altro; quindi, sapevo che sarebbe potuta arrivare la famosa telefonata che aspettavo anche quando mi trovavo sul palco (tralasciando l’ansia che ho provato quando mi trovavo a 7/8 ore di distanza!). Nel frattempo, io sono in giro ...

