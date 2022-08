“Sotto Grillo non ci sto”: lo sfogo di Di Battista che spiega perché non si candida con M5S | VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) In un lungo VIDEO pubblicato nella mattinata di oggi su YouTube, Alessandro Di Battista spiega le ragioni che lo hanno spinto a prendere la decisione di non candidarsi con il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. Il contrasto con Conte L’ex parlamentare dei 5 Stelle spiega quanto alcuni posizioni di Conte siano molto diverse dalle sue. Dibba dice di non essere un atlantista e che non crede nell’efficacia delle sanzioni e che mai avrebbe votato per l’invio delle armi all’Ucraina. Tuttavia Sottolinea che «con Conte abbiamo avuto un’interlocuzione molto leale, lo ringrazio, perché è stato molto sincero. Per me è un galantuomo, non mi ha mai mancato di rispetto e mi ha sempre detto la verità. Si è sempre comportato bene. Credo che abbia veramente a cuore ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) In un lungopubblicato nella mattinata di oggi su YouTube, Alessandro Dile ragioni che lo hanno spinto a prendere la decisione di nonrsi con il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. Il contrasto con Conte L’ex parlamentare dei 5 Stellequanto alcuni posizioni di Conte siano molto diverse dalle sue. Dibba dice di non essere un atlantista e che non crede nell’efficacia delle sanzioni e che mai avrebbe votato per l’invio delle armi all’Ucraina. Tuttavialinea che «con Conte abbiamo avuto un’interlocuzione molto leale, lo ringrazio,è stato molto sincero. Per me è un galantuomo, non mi ha mai mancato di rispetto e mi ha sempre detto la verità. Si è sempre comportato bene. Credo che abbia veramente a cuore ...

