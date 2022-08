Sondaggi, per YouTrend Azione crolla al 2% dopo la rottura col Pd. Centrosinistra sotto il 30%, centrodestra al 48%, 5 stelle al 10,6% (Di martedì 9 agosto 2022) dopo lo strappo con il Pd, Azione scivolerebbe al 2%. A dirlo è un Sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per SkyTg24, che ha sondato per la prima volta il partito di Carlo Calenda separatamente da +Europa (da cui sembra imminente la scissione). La somma dei valori delle due forze separate è inferiore di un punto rispetto al 4,6% di cui erano accreditate insieme: al 2% di Azione si affianca l’1,6% di +Europa. Con questo risultato, il partito di Emma Bonino non passerebbe lo sbarramento ma – essendo sopra l’1% – contribuirebbe al risultato della coalizione di Centrosinistra, che nel complesso arretra: il Pd perde l’1,1% e si assesta al 22,3%, mentre il cartello Sinistra italiana/Europa verde è stimato al 3,9% (-0,1%). Cala anche Impegno civico, il soggetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)lo strappo con il Pd,scivolerebbe al 2%. A dirlo è uno realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/per SkyTg24, che ha sondato per la prima volta il partito di Carlo Calenda separatamente da +Europa (da cui sembra imminente la scissione). La somma dei valori delle due forze separate è inferiore di un punto rispetto al 4,6% di cui erano accreditate insieme: al 2% disi affianca l’1,6% di +Europa. Con questo risultato, il partito di Emma Bonino non passerebbe lo sbarramento ma – essendo sopra l’1% – contribuirebbe al risultato della coalizione di, che nel complesso arretra: il Pd perde l’1,1% e si assesta al 22,3%, mentre il cartello Sinistra italiana/Europa verde è stimato al 3,9% (-0,1%). Cala anche Impegno civico, il soggetto ...

