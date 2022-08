SKY – Petagna al Monza è fatta: Simeone al Napoli (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Simeone-Napoli. Sky Sport annuncia che Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. La fumata bianca, rivelata dalla pay tv, sblocca anche l’altra trattativa che era collegata ad essa. Si libera infatti lo spazio per Simeone che, quindi, potrebbe diventare un nuovo calciatore azzurro. Le difficoltà di esaudire il sogno Berlusconi hanno spinto Galliani a puntare sul pupillo Petagna. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Sky Sport annuncia che Andreaè un nuovo giocatore del. La fumata bianca, rivelata dalla pay tv, sblocca anche l’altra trattativa che era collegata ad essa. Si libera infatti lo spazio perche, quindi, potrebbe diventare un nuovo calciatore azzurro. Le difficoltà di esaudire il sogno Berlusconi hanno spinto Galliani a puntare sul pupillo. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

IavaroneToni : Sky - Petagna al Monza finalmente è fatta: prestito oneroso con diritto di riscatto - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Petagna-Monza, è fatta: operazione in prestito con obbligo di riscatto per 14 milioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Petagna-Monza, è fatta: operazione in prestito con obbligo di riscatto per 14 milioni - napolipiucom : SKY - Petagna al Monza è fatta: Simeone al Napoli #CalcioNapoli #Calciomercato #MONZA #PETAGNA #Simeone… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Petagna-Monza, è fatta: operazione in prestito con obbligo di riscatto per 14 milioni -