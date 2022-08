"Sintomi intestinali devastanti". Come si trasmette il nuovo virus dalla Cina (Di martedì 9 agosto 2022) Un nuovo tipo di Henipavirus di origine animale (chiamato Langya henipavirus, LayV) che può infettare gli esseri umani è stato trovato nella provincia dello Shandong della Cina orientale e nella provincia dell'Henan della Cina centrale e finora ha infettato 35 persone nelle due province. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine da scienziati di Cina e Singapore. Gli studiosi che hanno partecipato allo studio hanno sottolineato che questo Henipavirus appena scoperto, che potrebbe provenire da animali, è associato ad alcuni casi febbrili e le persone infette hanno Sintomi tra cui febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea. L'henipavirus può causare gravi malattie negli animali e ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Untipo di Henipadi origine animale (chiamato Langya henipa, LayV) che può infettare gli esseri umani è stato trovato nella provincia dello Shandong dellaorientale e nella provincia dell'Henan dellacentrale e finora ha infettato 35 persone nelle due province. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine da scienziati die Singapore. Gli studiosi che hanno partecipato allo studio hanno sottolineato che questo Henipaappena scoperto, che potrebbe provenire da animali, è associato ad alcuni casi febbrili e le persone infette hannotra cui febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea. L'henipapuò causare gravi malattie negli animali e ...

zazoomblog : Sintomi intestinali devastanti. Langya come si trasmette il nuovo virus dalla Cina - #Sintomi #intestinali… - tempoweb : 'Sintomi intestinali devastanti' #Langya come si trasmette il nuovo #virus dalla #Cina #9agosto… - glncipriani : Parassiti intestinali del cane, la Tenia cosa è e come curarlahttps://alimentianimalionline.it › blog › post › para… -