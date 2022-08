Sinner-Mannarino in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di martedì 9 agosto 2022) Jannik Sinner affronterà Adrian Mannarino nel contesto del secondo turno del Masters 1000 di Montreal 2022. L’azzurro ha usufruito di un bye all’esordio, dopo le ottime prestazioni recenti sull’erba e sulla terra; l’altoatesino, in trionfo a Umago a discapito di Carlos Alcaraz, parte con i favori del pronostico a discapito del francese; quest’ultimo però ugualmente pericoloso sulle superfici veloci. Esse infatti evidenziano ed esaltano il suo tennis offensivo e potenzialmente pericoloso per qualsivoglia avversario. Il confronto atteso tra Sinner e Mannarino si svolgerà entro la notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto; seguiranno aggiornamenti dettagliati non appena sarà disponibile il prospetto-match ufficiale. La diretta televisiva ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Jannikaffronterà Adriannel contesto del secondo turno deldi. L’azzurro ha usufruito di un bye all’esordio, dopo le ottime prestazioni recenti sull’erba e sulla terra; l’altoatesino, in trionfo a Umago a discapito di Carlos Alcaraz, parte con i favori del pronostico a discapito del francese; quest’ultimo però ugualmente pericoloso sulle superfici veloci. Esse infatti evidenziano ed esaltano il suo tennis offensivo e potenzialmente pericoloso per qualsivoglia avversario. Il confronto atteso trasi svolgerà entro la notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto; seguiranno aggiornamenti dettagliati non appena sarà disponibile il prospetto-match ufficiale. Latelevisiva ...

