Sinisa Mihajlovic torna in panchina: il commovente saluto di Bologna. "Sto sempre meglio. E ho un obiettivo per Natale" (Di martedì 9 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic è tornato. Dopo tre mesi di stop il tecnico serbo si è di nuovo seduto sulla panchina del Bologna nella sfida di Coppa Italia con il Cosenza. I rossoblù hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Nicola Sansone, ma la notizia più bella è stato rivedere Mihajlovic allo stadio Dall'Ara. L'allenatore rossoblù nell'estate del 2019 è stato colpito dalla leucemia acuta. Dopo aver momentaneamente superato la malattia, era stato nuovamente costretto ad abbandonare la panchina del Bologna per tornare in cura. L'ultima partita in panchina fu la 37esima giornata di Serie A, ormai tre mesi fa. Il Dall'Ara lo ha accolto con un lungo e commovente applauso: le immagini mostrano un ...

