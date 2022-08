Siccità, crolla del 60% produzione mais in Emilia Romagna (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – È disastrosa la campagna maidicola in Emilia Romagna, tra le regioni con maggiori superfici coltivate a mais. Sono da poco iniziate le prime trebbiature che confermano un raccolto più che dimezzato, se non inesistente, nelle aree in cui non è stato possibile irrigare. E’ l’allarme lanciato da Cia-Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna che, alla luce dei dati segnalati dai propri associati, conferma un drastico calo produttivo dovuto essenzialmente alla Siccità. “La perdita è in media di almeno del 60% del raccolto – lamenta Stefano Francia, presidente di Cia Emilia Romagna – e questa situazione getta un’ombra sulle future semine. Con queste condizioni è difficile per gli agricoltori puntare ancora su questo cereale, soprattutto per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – È disastrosa la campagna maidicola in, tra le regioni con maggiori superfici coltivate a. Sono da poco iniziate le prime trebbiature che confermano un raccolto più che dimezzato, se non inesistente, nelle aree in cui non è stato possibile irrigare. E’ l’allarme lanciato da Cia-Agricoltori Italiani dell’che, alla luce dei dati segnalati dai propri associati, conferma un drastico calo produttivo dovuto essenzialmente alla. “La perdita è in media di almeno del 60% del raccolto – lamenta Stefano Francia, presidente di Cia– e questa situazione getta un’ombra sulle future semine. Con queste condizioni è difficile per gli agricoltori puntare ancora su questo cereale, soprattutto per ...

