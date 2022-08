Si frattura caviglia per andare al santuario del Perello: interviene il Soccorso Alpino (Di martedì 9 agosto 2022) Algua. Stava percorrendo con il marito il sentiero che da Algua sale al santuario del Perello ma è scivolata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Una donna di 60 anni è stata soccorsa nella giornata di lunedì 8 agosto, dai tecnici della Stazione di Oltre il Colle, VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino. Le squadre – otto i tecnici impegnati – hanno raggiunto la donna, l’hanno messa in sicurezza e dopo averla valutata sotto il profilo sanitario, hanno provveduto a immobilizzare la gamba. L’infortunata è stata trasportata lungo il sentiero con la barella e poi, con la jeep ambulanzata, è stata portata fino alla strada, dove c’era l’ambulanza, che l’ha condotta in ospedale. L’intervento è cominciato nel tardo pomeriggio e si è concluso intorno alle 21. Leggi su bergamonews (Di martedì 9 agosto 2022) Algua. Stava percorrendo con il marito il sentiero che da Algua sale aldelma è scivolata e ha riportato la sospettadi una. Una donna di 60 anni è stata soccorsa nella giornata di lunedì 8 agosto, dai tecnici della Stazione di Oltre il Colle, VI Delegazione Orobica del. Le squadre – otto i tecnici impegnati – hanno raggiunto la donna, l’hanno messa in sicurezza e dopo averla valutata sotto il profilo sanitario, hanno provveduto a immobilizzare la gamba. L’infortunata è stata trasportata lungo il sentiero con la barella e poi, con la jeep ambulanzata, è stata portata fino alla strada, dove c’era l’ambulanza, che l’ha condotta in ospedale. L’intervento è cominciato nel tardo pomeriggio e si è concluso intorno alle 21.

