Serie B: dopo Palermo salta un’altra panchina prima del campionato (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stagione è iniziata solo con la Coppa Italia, eppure già sono saltate due panchine nel campionato di Serie B. dopo il Palermo, dove Baldini ha deciso di fare un passo indietro lasciando spazio al ritorno di Corini, oggi c’è stata la separazione tra Lamberto Zauli e il Sudtirol. L’ex tecnico della Juventus Under23 ha firmato la risoluzione del contratto e, dunque, non guiderà la squadra nel prossimo torneo cadetto. Ad annunciare la separazione è stata la stessa società: “in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica“. Il Sudtirol, che debutterà domenica in casa del Brescia, era stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stagione è iniziata solo con la Coppa Italia, eppure già sonote due panchine neldiB.il, dove Baldini ha deciso di fare un passo indietro lasciando spazio al ritorno di Corini, oggi c’è stata la separazione tra Lamberto Zauli e il Sudtirol. L’ex tecnico della Juventus Under23 ha firmato la risoluzione del contratto e, dunque, non guiderà la squadra nel prossimo torneo cadetto. Ad annunciare la separazione è stata la stessa società: “in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica“. Il Sudtirol, che debutterà domenica in casa del Brescia, era stato ...

