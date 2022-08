Serie A, Bergomi: «Milan e Inter favorite» (Di martedì 9 agosto 2022) Le parole di Beppe Bergomi sulle favorite per la prossima stagione: «Milan e Inter sono le due squadre che partono in prima fila» Intervenuto a Sky Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua sulle favorite per la prossima Serie A, che sono per lui sono le due Milanesi. Di seguito le sue parole. «A oggi sono le mie due favorite. Il Milan non ha cambiato nulla, anche se ha perso Kessie, l’Inter anche, nonostante la perdita di Perisic e l’acquisto di Lukaku. A oggi mi sembrano le due squadre che stanno meglio su un cammino di 10-12 mesi. Derby? Tendenzialmente sono le due squadre che partono in prima fila». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Le parole di Beppesulleper la prossima stagione: «sono le due squadre che partono in prima fila»venuto a Sky Sport, Beppeha detto la sua sulleper la prossimaA, che sono per lui sono le dueesi. Di seguito le sue parole. «A oggi sono le mie due. Ilnon ha cambiato nulla, anche se ha perso Kessie, l’anche, nonostante la perdita di Perisic e l’acquisto di Lukaku. A oggi mi sembrano le due squadre che stanno meglio su un cammino di 10-12 mesi. Derby? Tendenzialmente sono le due squadre che partono in prima fila». L'articolo proviene da Calcio News 24.

