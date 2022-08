Serena Williams si ritira: storia della campionessa che ha preso a pallate gli stereotipi da élite del tennis (Di martedì 9 agosto 2022) Ritiro è una parola che compare spesso nella lunga e meravigliosa carriera da tennista di Serena Williams: meravigliosa anche perché ai vari ritiri da tornei e gare hanno fatto seguito sempre rientri e trionfi a volte sorprendenti, ma non questa volta. Gli Us Open e poi, come annunciato in un articolo a sua firma comparso su Vogue l’addio: “Non ho mai voluto scegliere tra tennis e famiglia. Ma ho quasi 41 anni e qualcosa devo cedere”. Sul non cedere e su un agonismo feroce Serena ci ha costruito una carriera lunga 25 anni: un agonismo necessariamente feroce se per vincere 7 dei 23 tornei del Grande Slam devi battere la tua principale avversaria, tua sorella. Già Venus e la famiglia sono fondamentali nel percorso di Serena, nella fortissima personalità di Serena. C’è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Ritiro è una parola che compare spesso nella lunga e meravigliosa carriera data di: meravigliosa anche perché ai vari ritiri da tornei e gare hanno fatto seguito sempre rientri e trionfi a volte sorprendenti, ma non questa volta. Gli Us Open e poi, come annunciato in un articolo a sua firma comparso su Vogue l’addio: “Non ho mai voluto scegliere trae famiglia. Ma ho quasi 41 anni e qualcosa devo cedere”. Sul non cedere e su un agonismo feroceci ha costruito una carriera lunga 25 anni: un agonismo necessariamente feroce se per vincere 7 dei 23 tornei del Grande Slam devi battere la tua principale avversaria, tua sorella. Già Venus e la famiglia sono fondamentali nel percorso di, nella fortissima personalità di. C’è la ...

