Serena Williams si ritira: «Mai voluto scegliere tra tennis e famiglia ma a 41 anni qualcosa devo cedere». Gli Us Open l'ultimo torneo (Di martedì 9 agosto 2022) Il tennis si prepara a omaggiare la più grande di tutte. Serena Williams, la tennista più vincente dell'era Open, ha infatti annunciato il ritiro con un articolo pubblicato da... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 agosto 2022) Ilsi prepara a omaggiare la più grande di tutte., lata più vincente dell'era, ha infatti annunciato il ritiro con un articolo pubblicato da...

WeAreTennisITA : Riecco Serena ?? A Toronto, Serena Williams torna alla vittoria battendo la qualificata spagnola Nuria Parrizas Diaz… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS: SERENA WILLIAMS PREANNUNCIA IL RITIRO. GIOCHERÀ IL PROSSIMO US OPEN #SkySport #SerenaWilliams #Tennis #UsOpen #SkyTennis - italymystery : RT @SuperTennisTv: Inizia il conto alla rovescia per l'addio di Serena Williams al mondo del #tennis: in un'intervista rilasciata a @voguem… - infoitsport : Serena Williams verso il ritiro “Conto alla rovescia iniziato” - AuroraImmacola1 : RT @Agenzia_Ansa: Serena Williams annuncia il suo prossimo ritiro dal tennis. 'Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muo… -