Serena Williams pronta all'addio al tennis (Di martedì 9 agosto 2022) E' arrivato il tempo di lasciare la racchetta per Serena Jameka Williams. "The Queen", nata il 26 settembre 1981 a Saginaw (Usa), e' tra le tenniste piu' forti di tutti i tempi. Numero 1 del mondo per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) E' arrivato il tempo di lasciare la racchetta perJameka. "The Queen", nata il 26 settembre 1981 a Saginaw (Usa), e' tra lete piu' forti di tutti i tempi. Numero 1 del mondo per ...

WeAreTennisITA : Riecco Serena ?? A Toronto, Serena Williams torna alla vittoria battendo la qualificata spagnola Nuria Parrizas Diaz… - SuperTennisTv : Inizia il conto alla rovescia per l'addio di Serena Williams al mondo del #tennis: in un'intervista rilasciata a… - Radio1Rai : ??#Tennis Serena Williams annuncia il suo ritiro: 'Ora è iniziato il conto alla rovescia. Devo concentrarmi sull'ess… - telodogratis : Serena Williams si prepara all’addio al tennis - TangoCool84 : RT @FragolaBeffarda: Serena Williams si ritira: «Mai voluto scegliere tra tennis e famiglia ma a 41 anni qualcosa devo cedere». Gli Us Open… -