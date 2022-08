Serena Williams annuncia l’addio al tennis dopo gli Us Open (Di martedì 9 agosto 2022) Con un post su Instagram, che accompagna la copertina del numero di settembre di Vogue, Serena Williams ha annunciato che le prossime saranno le sue ultime settimane di attività agonistica. "Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di prendere una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, quanto mi piace il tennis. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente una Serena diversa, ma comunque eccitante. Intanto mi godrò queste prossime, ultime settimane".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Con un post su Instagram, che accompagna la copertina del numero di settembre di Vogue,hato che le prossime saranno le sue ultime settimane di attività agonistica. "Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di prendere una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, quanto mi piace il. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente unadiversa, ma comunque eccitante. Intanto mi godrò queste prossime, ultime settimane".video width="746" height="420" ...

