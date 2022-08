Serena Williams annuncia il ritiro | L’Equipe le dedica la prima pagina FOTO

(Di martedì 9 agosto 2022) L’annuncio deldi, che allo US Open 2022 giocherà l’ultimo torneo della sua leggendaria carriera, ha scosso nelle ultime ore il mondo dello sport. Una notizia che non ha di certo lasciato indifferente la redazione de, noto quotidiano sportivo francese, che ha deciso dire tutta laalla giocatrice statunitense. “Queen” si legge a caratteri cubitali con il primo piano della quarantenne. “Lascerà una traccia indelebile nella storia dello sport, e anche oltre” si legge sui profili social deche ha rivelato così ladi domani. Il tweet deQueen...

WeAreTennisITA : Riecco Serena ?? A Toronto, Serena Williams torna alla vittoria battendo la qualificata spagnola Nuria Parrizas Diaz… - ilpost : #SerenaWilliams ha detto che si ritirerà dal tennis nelle prossime settimane, dopo gli US Open di settembre - Radio1Rai : ??#Tennis Serena Williams annuncia il suo ritiro: 'Ora è iniziato il conto alla rovescia. Devo concentrarmi sull'ess… - liveTrends_ : Visita los #mejores #TikTok - Mattep888 : RT @MandyMonella: Sono cresciuto a pane, Venus e Serena Williams... Questo ritiro fa malissimo, la regina di questo sport, ispirazione per… -

si ritira/ "Mi concentro su essere mamma". Addio dopo Us Open A breve sarà il turno di un altro italiano, Fabio Fognini , impegnato contro il danese Holger Rune . A lui spetterà il ..."E' la cosa più difficile che potessi immaginare"sta per dire addio al tennis . "È la cosa più difficile che potessi mai immaginare", scrive nel post che accompagna l'immagine del servizio su Vogue in cui annuncia la sua decisione. ...Tennis, Serena Williams annuncia il ritiro: L'Equipe dedica la prima pagina interamente alla giocatrice statunitense ...La decisione diffusa in un'intervista a Vogue Us. Serena Williams vuole essere di nuovo mamma, e la scelta a 41 anni è inevitabile ...