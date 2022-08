Serena Williams annuncia il ritiro | “Ho fatto di tutto per non scegliere tra tennis e famiglia”

(Di martedì 9 agosto 2022) A quasi 41 anni anni l’annuncio della campionessa statunitense Da anni ci si domanda: “Quando smette“? Una data precisa non c’è, ma la scelta è stata fatta. Lo ha svelato la stessa 23 volte campionessa Slam, mediante una lunga e toccante lettera a Vogue USA. Una missiva in cui parla del proprio futuro dei progetti e di questa dolorosa scelta. Non nega infatti come non sia stato facile prendere questa decisione. Leggi anche:, cosa sono i cerotti sul viso di? Un annuncio però inevitabile a 41 anni e con una figlia piccola, Olympia, che scalpita, come raccontaper avere una sorella (un fratello, dice scherzando non lo vuole). «Credetemi – inizia – non ho mai voluto dovertra il ...

