Sei Sorelle | Trama Puntate dal 22 al 26 Agosto 2022 | Adela Vuole Sposarsi Con Mauro!

(Di martedì 9 agosto 2022) Seidal 22 al 26decide dicon Mauro il prima possibile, mentre German prova a dissuaderla. Celia e Petra sono sempre più vicine… Seiha già regalato tanti colpi di scena al pubblico nelleprecedenti, e lo stesso accadrà nel corso della settimana dal 22 al 26. Al centro dell’attenzione ci sarà, la quale, dopo essersi resa conto una volta per tutte che il suo amore con German è impossibile, deciderà di organizzare il matrimonio con Mauro sfruttando la complicità nata tra i due. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo ...

arcp_it : @yenisey74 mio nonno era un muratore, mia nonna casalinga. mia madre dormiva coi genitori, due sorelle e tre fratel… - vojdcesaree : RT @prangipopani: Sei nata martedì 8/8/78 intorno alle 5.30 del mattino. Io sono arrivata 2 anni dopo, dovevamo essere sorelle. Hai riempit… - zazoomblog : Sei Sorelle Anticipazioni 10 agosto 2022: Adela se ne va! Ecco cosa sta succedendo... - #Sorelle #Anticipazioni… - ClaudiaNicolel4 : #fairlylu @lulu_selassie Lulù sei tanto dolce e sensibile hai un cuore enorme,ti auguro di fortificarti sempre di p… - AlexGadeaOff_IT : Oggi consueto appuntamento con Sei Sorelle alle ore 16:00 su Rai Uno ?? #alexgadea #seisorelle -

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni diper la puntata del 10 agosto 2022 . Ecco cosa succederà nell' episodio in onda alle 16.00 su Rai1 : Blanca non sopporta di essere stata tradita e vorrebbe rompere il fidanzamento con .../ Anticipazioni 9 agosto: Francisca ha scelto Gabriel, sarà quello giusto Tirso si presenta alla bottega di Julia per scusarsi, ma lei non vuole sentire ragioni, anzi si dice tranquilla ...Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso, anche altri cookie o strumenti per migliorare la tua esperienza online. Puoi selezionare ciascuna categoria di cookie e prestare/revocare il con ...Dall’ovale del viso al taglio degli occhi: Eugenia e Beatrice di York, le sorelle della royal family inglese, sono una l’opposto dell’altra ...