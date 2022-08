Scatta il piano Ue per ridurre i consumi. Dagli spot del governo alle luci spente in città: cosa succede in Italia (Di martedì 9 agosto 2022) L’obiettivo di tagliare l’uso di energia del 7 per cento. Parte una maxi campagna pubblicitaria del governo per sensibilizzare i cittadini. Da Milano a Trento, molte città hanno già preso misure di contenimento per luce e gas. In vista dell’inverno, la fase due riguarderà termosifoni e luce pubblica Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 agosto 2022) L’obiettivo di tagliare l’uso di energia del 7 per cento. Parte una maxi campagna pubblicitaria delper sensibilizzare i cittadini. Da Milano a Trento, moltehanno già preso misure di contenimento per luce e gas. In vista dell’inverno, la fase due riguarderà termosifoni e luce pubblica

sole24ore : ?? Scatta il piano #Ue per ridurre i #consumi. Dagli spot del governo alle luci spente in città: cosa succede in Ita… - bizcommunityit : Scatta il piano Ue per ridurre i consumi. Dagli spot del #governo alle luci spente in città: cosa ... - nicola278512 : RT @sole24ore: ?? Scatta il piano #Ue per ridurre i #consumi. Dagli spot del governo alle luci spente in città: cosa succede in Italia. L’ob… - StellaSirio60 : RT @sole24ore: ?? Scatta il piano #Ue per ridurre i #consumi. Dagli spot del governo alle luci spente in città: cosa succede in Italia. L’ob… - infoitestero : Scatta il piano Ue per ridurre i consumi. Dagli spot del governo alle luci spente in città -