Sassuolo, Carnevali: «Berardi, stiamo parlando del rinnovo» (Di martedì 9 agosto 2022) Le parole del ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sul mercato del Sassuolo: «Nessuna novità per Raspadori. E su Berardi…» Giovanni Carnevali ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport dopo un incontro con l'entourage di Domenico Berardi. Di seguito le parole del ds del Sassuolo. RASPADORI – «Nessuna novità per il momento. Cosa manca? Dobbiamo ancora parlare col Napoli». PINAMONTI – «stiamo parlando, ma non solo con l'Inter. L'intesa col giocatore è ancora da trovare». Berardi – «stiamo parlando della possibilità di rinnovargli il contratto, abbiamo sempre detto che è il giocatore più importante che il Sassuolo ha». L'articolo proviene da Calcio News 24.

