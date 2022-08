Sanremo, “Non ho mai conosciuto mio padre”: ha deciso di raccontare tutto (Di martedì 9 agosto 2022) Sanremo, il cantante ha deciso di raccontare tutto in una lunga intervista: “Non ho mai conosciuto mio padre”. Lo abbiamo visto quest’anno sul palco del Festival di Sanremo dove ci ha sorpreso con il suo brano esplosivo. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria ha conquistato il pubblico. Dopo l’esperienza alla kermesse è stato ospite di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 agosto 2022), il cantante hadiin una lunga intervista: “Non ho maimio”. Lo abbiamo visto quest’anno sul palco del Festival didove ci ha sorpreso con il suo brano esplosivo. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria ha conquistato il pubblico. Dopo l’esperienza alla kermesse è stato ospite di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

llinettisetgo : ho appena scoperto che su ao3 esiste una sezione dedicata al festival di sanremo ed esistono storie su mahmood e bl… - Fede9vii : @LEBBY4EVER Personalmente ho visto un approccio più informale, con una maggiore improvvisazione e con meno tensione… - AD_italia : La classica fuga del weekend, ma anche la destinazione per qualche giorno di relax durante le vacanze estive. Qui a… - MauroRossi75 : @PiccoloPesceNer A noi danneggiati non fai ridere. Mi hai ricordato Fiorello al Festival di Sanremo. - attelocins : Non ho paura della morte ma di Giovanotti ospite a tutte le puntate di Sanremo sì -