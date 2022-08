Sampdoria, Lanna: “Preoccupato per la cessione del club, ai tifosi chiedo pazienza” (Di martedì 9 agosto 2022) “Sono passati sette mesi dall’insediamento, volevo fare il bilancio di tutto quello che abbiamo fatto e di quello che faremo“. Esordisce così il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, al Samp City, in conferenza stampa in vista dell’inizio della nuova stagione. Tiene banco il tema della cessione del club: “Sono Preoccupato che tutta questa mediaticità intorno ai vari soggetti danneggi la Sampdoria. Non vorrei che alcuni acquirenti si allontanassero. È solo un mio pensiero, lascio a voi la sensibilità di scrivere le cose giuste senza andare agli eccessi“. Prosegue la campagna abbonamenti: “Siamo a più di 14mila tessere – ha detto Lanna -. Ringrazio tutti i tifosi per la loro manifestazione di fiducia e supporto in un momento così difficile, spero che ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) “Sono passati sette mesi dall’insediamento, volevo fare il bilancio di tutto quello che abbiamo fatto e di quello che faremo“. Esordisce così il presidente della, Marco, al Samp City, in conferenza stampa in vista dell’inizio della nuova stagione. Tiene banco il tema delladel: “Sonoche tutta questa mediaticità intorno ai vari soggetti danneggi la. Non vorrei che alcuni acquirenti si allontanassero. È solo un mio pensiero, lascio a voi la sensibilità di scrivere le cose giuste senza andare agli eccessi“. Prosegue la campagna abbonamenti: “Siamo a più di 14mila tessere – ha detto-. Ringrazio tutti iper la loro manifestazione di fiducia e supporto in un momento così difficile, spero che ...

