Salvate il soldato Caserta (o almeno dategli cartucce da sparare) (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – I cecchini erano pronti a fare fuoco da tempo, bisognava solo attendere la prima occasione buona. Dopo un precampionato non certamente esaltante, l'eliminazione dalla Coppa Italia ha riportato Fabio Caserta nel mirino della critica. L'idillio tra il tecnico di Melito di Porto Salvo e la piazza di Benevento sembrava essersi esaurito con il ko dell'Arena Garibaldi contro il Pisa. I tifosi si aspettavano una rivoluzione da parte del presidente Vigorito, chiedendo a gran voce la testa dell'allenatore e del direttore sportivo Pasquale Foggia. Alla fine, invece, ognuno è rimasto al proprio posto, a cambiare è stata solo la rotta seguita dalla società. Basta ingaggi faraonici e basta giovani da valorizzare per altre squadre, rinunciando a una buona fetta di mercato pur di non rivivere un altro caso Vogliacco. Niente voli pindarici, si ...

