Salerno Pulita | già distribuiti 5mila buoni per libri | giocattoli e piccoli Raee

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Già finiti i cinquemilarestaurant, del valore di 4 euro ciascuno, chedistribuiva per incentivare la raccolta di, piccole apparecchiature elettrice ed elettroniche e. “C’è stato un afflusso oltre ogni più rosea previsione – ha commentato Vincenzo Bennet, amministratore unico di– i salernitani hanno apprezzato le iniziative e sono accorsi in gran numero ai gazebo che abbiamo allestito nelle piazze dei vari quartieri per la raccolta die sugli stabilimenti balneari per i”. Iraccolti nel primo week end sono stati già consegnati al Settore ...